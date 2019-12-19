СК завел дело после падения из окна четырехлетней девочки в Мурманске

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности, после того как четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпав из окна девятого этажа в Следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности, после того как четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпав из окна девятого этажа в Мурманске , сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, утром 16 декабря четырехлетняя девочка, находясь одна дома, вышла на балкон квартиры на девятом этаже и выпала из окна, забравшись на подоконник. Прибывшие следователи установили, что падение ребенка смягчили находившиеся под окном стройматериалы.

"В результате несчастного случая девочка получила телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Мурманска, где находится по настоящее время... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оставление в опасности", - говорится в сообщении.