СК завел дело после падения из окна четырехлетней девочки в Мурманске

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности, после того как четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпав из окна девятого этажа в Мурманске, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, утром 16 декабря четырехлетняя девочка, находясь одна дома, вышла на балкон квартиры на девятом этаже и выпала из окна, забравшись на подоконник. Прибывшие следователи установили, что падение ребенка смягчили находившиеся под окном стройматериалы.
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"В результате несчастного случая девочка получила телесные повреждения, расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Мурманска, где находится по настоящее время... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оставление в опасности", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашивают родителей ребенка, свидетелей, запланировано назначение судебных экспертиз.