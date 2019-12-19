По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы

"Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов на выездном совещании правительства республики в Буйнакске сообщил, что в ремонте по всей республике нуждались 783 школы. За два года 334 школы были отремонтированы за счёт бюджетов республики и муниципалитетов. Также меценаты оказали спонсорскую помощь в размере 600 миллионов рублей. В следующем году по программе "100 школ" отремонтируют 302 объекта в 52 муниципалитетах", - говорится в сообщении пресс-службы.