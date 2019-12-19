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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-19T11:15+0300
https://ria.ru/20191219/1562570878.html
По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы
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РИА Новости

По проекту Владимира Васильева в Дагестане отремонтированы 783 школы

11:15 19.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ремонт
МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Проект "100 школ", инициированный в Дагестане главой республики Владимиром Васильевым, в течение двух лет позволил отремонтировать уже 334 учебных заведения за счет средств регионального бюджета и финансовой поддирки меценатов, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
"Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов на выездном совещании правительства республики в Буйнакске сообщил, что в ремонте по всей республике нуждались 783 школы. За два года 334 школы были отремонтированы за счёт бюджетов республики и муниципалитетов. Также меценаты оказали спонсорскую помощь в размере 600 миллионов рублей. В следующем году по программе "100 школ" отремонтируют 302 объекта в 52 муниципалитетах", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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