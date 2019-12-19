В 49 муниципалитетах Дагестана ведутся работы по благоустройству

МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Проект "Мой Дагестан – Комфортная городская среда", инициированный главой республики Проект "Мой Дагестан – Комфортная городская среда", инициированный главой республики Владимиром Васильевым , реализуется сразу в 29 муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Информация об этом была доложена координатором проекта "Мой Дагестан – Комфортная городская среда" Рукият Ахмедовой на выездном совещании руководства республики с участием Владимира Васильева в Буйнакске.

"В Центральном территориальном округе республики благоустраивается 100 общественных территорий в пяти городах и шести районах. В десяти районах Горного округа идет благоустройство 19 объектов. Согласно программе проекта, в 49 муниципалитетах было предусмотрено благоустройство 221 общественной территории, но благодаря сэкономленным при объявлении торгов финансовым средствам, число охваченных программой объектов удалось довести до 228", - процитировали в пресс-службе Ахмедову.