Полмиллиона дагестанцев будут обеспечены качественной питьевой водой

МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Дагестана будут обеспечены качественной питьевой водой по итогам реализации проекта "Мой Дагестан – Моя вода", инициированного главой региона Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба главы и правительства РД, ссылаясь на куратора проекта Анну Безрукову.
"В двух территориальных округах предусмотрено строительство 26 объектов водоснабжения: 11 в Центральном и 15 - в Горном. В рамках проекта идет строительство 48 объектов водообеспечения, благодаря чему полмиллиона дагестанцев получат качественную питьевую воду", - процитировали Безрукову в пресс-службе.