Полмиллиона дагестанцев будут обеспечены качественной питьевой водой

"В двух территориальных округах предусмотрено строительство 26 объектов водоснабжения: 11 в Центральном и 15 - в Горном. В рамках проекта идет строительство 48 объектов водообеспечения, благодаря чему полмиллиона дагестанцев получат качественную питьевую воду", - процитировали Безрукову в пресс-службе.