В Кирове часть потолка обрушилась в коридоре школы

"Как пояснили в департаменте образования, инцидент произошел около 19 часов в среду, когда заканчивались занятия второй смены. В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка на площади примерно 50 на 70 сантиметров. Никто не пострадал. Протечек с крыши здания либо откуда-то еще нет. Минувшей ночью разрушенный участок был восстановлен", - говорится в сообщении администрации Кирова.