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В Кирове часть потолка обрушилась в коридоре школы
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РИА Новости

В Кирове часть потолка обрушилась в коридоре школы

10:54 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Кусок потолочного покрытия обрушился в коридоре школы № 31 в Кирове, разрушение уже устранено, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фотография из школьного коридора с обвалившимися потолочными плитками и штукатуркой была опубликована ночью в среду в группе "Злой кировчанин" в социальной сети "ВКонтакте".
"Как пояснили в департаменте образования, инцидент произошел около 19 часов в среду, когда заканчивались занятия второй смены. В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка на площади примерно 50 на 70 сантиметров. Никто не пострадал. Протечек с крыши здания либо откуда-то еще нет. Минувшей ночью разрушенный участок был восстановлен", - говорится в сообщении администрации Кирова.
На четверг запланирован выезд специалистов в школу для проверки состояния потолков. "Если выявится риск обрушения штукатурки на других участках, в предстоящие выходные оперативно будут проведены необходимые работы. Если потребуется более масштабное восстановление, работы продолжатся во время каникул", - подчеркивается в сообщении.
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