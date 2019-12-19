На Камчатке учредят службу сиделок для пожилых людей и инвалидов

"У нас появляется служба сиделок для тех, кто в силу возраста или здоровья не может передвигаться или выходить из дома. Помощь в уходе и присмотре – это всегда хорошее подспорье семье. Кроме того, у нас есть практика посещения таких малоподвижных граждан мобильными бригадами. Теперь мы закрепили в законе обязательное присутствие в составе бригады врача. И еще одно новшество – теперь жители сельской местности старше 65 лет при необходимости имеют право обратиться в социальные службы о том, чтобы их отвезли в медицинское учреждение. Ранее у нас такая услуга была только в городских округах", - процитировал собеседник агентства слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.