На Камчатке учредят службу сиделок для пожилых людей и инвалидов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. В новом году в Камчатском крае появится официальная служба сиделок, это предусматривают поправки в региональный закон "Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан", которые в четверг утвердили депутаты на сессии Законодательного собрания Камчатки, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального парламента.
Он уточнил, что поправки в закон разработаны и внесены краевым правительством, финансирование обеспечено в рамках национального проекта "Демография", так как Камчатка вступила в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
"У нас появляется служба сиделок для тех, кто в силу возраста или здоровья не может передвигаться или выходить из дома. Помощь в уходе и присмотре – это всегда хорошее подспорье семье. Кроме того, у нас есть практика посещения таких малоподвижных граждан мобильными бригадами. Теперь мы закрепили в законе обязательное присутствие в составе бригады врача. И еще одно новшество – теперь жители сельской местности старше 65 лет при необходимости имеют право обратиться в социальные службы о том, чтобы их отвезли в медицинское учреждение. Ранее у нас такая услуга была только в городских округах", - процитировал собеседник агентства слова спикера краевого парламента Валерия Раенко.
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Он добавил, что для этих целей уже закуплены автомобили для Тигильского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Мильковского районов. В 2020 году в проекте также будут задействованы Петропавловск-Камчатский городской округ и Елизовский район.
Закон вступит в силу после его опубликования. Все меры соцподдержки носят заявительный характер.