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СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
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РИА Новости

СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом

08:35 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Танкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Новатэк" хочет построить десять газовозов Arc7 на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо председателя правления компании Леонида Михельсона к президенту РФ Владимиру Путину.
По данным издания, речь идет о дополнительном заказе к 15 танкерам-газовозам на судоверфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка) для проекта "Арктик СПГ-2".
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Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью пять миллионов тонн в год, а "Звезда", которую "Новатэк" и так готов загрузить до 2030 года, не успеет построить газовозы, пишет газета. По словам Михельсона, "строительство дополнительного флота в такие сроки возможно осуществить только на зарубежных верфях" и, с учетом планов по заказу СПГ-танкеров со стороны проектов в Катаре и США, размещение заказа необходимо осуществить "в ближайшее время".
По данным издания, президент РФ поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову с формулировкой: "Прошу доложить возможности наших верфей и соответствие их возможностей потребностям компании". В секретариате Борисова и в "Новатэке" отказались от комментариев. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.
Собеседники газеты, знакомые с ситуацией, полагают, что "Новатэк", скорее всего, получит разрешение, учитывая, что "Звезда" физически не способна построить дополнительные суда в столь сжатые сроки. На "Звезде" отказались от комментариев.
По данным газеты, "Новатэк" еще не выбрал зарубежную верфь, но на заказ претендуют все четыре площадки, способные строить такие суда: китайская Hudong, а также корейские DSME, Samsung и Hyundai. Стоимость судов может составлять около трех миллиардов долларов.
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Леонид МихельсонНоватэкВладимир ПутинРоссияЭкономика
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