Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Все детсады Все детсады Владивостока проверили после сообщений о "минировании", нигде опасных предметов не найдено, рассказал журналистам представитель мэрии.

Ранее в администрации города сообщили, что несколько детсадов Владивостока эвакуировали из-за сообщений с угрозами взрыва, поступивших на электронную почту.

"Восемь детских садов сегодня получили сообщения о минировании. Все сады проверили, информация нигде не подтвердилась. Отбой был дан в 13.25 (06.25 мск)", - сказал представитель администрации.

Также утром аналогичные сообщения поступили в 10 детсадов Уссурийска. Как сообщил РИА Новости представитель администрации города, шесть из них уже проверили, в четырех работа продолжается.