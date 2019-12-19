Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Все детсады Владивостока проверили после сообщений о "минировании", нигде опасных предметов не найдено, рассказал журналистам представитель мэрии.
Ранее в администрации города сообщили, что несколько детсадов Владивостока эвакуировали из-за сообщений с угрозами взрыва, поступивших на электронную почту.
"Восемь детских садов сегодня получили сообщения о минировании. Все сады проверили, информация нигде не подтвердилась. Отбой был дан в 13.25 (06.25 мск)", - сказал представитель администрации.
Также утром аналогичные сообщения поступили в 10 детсадов Уссурийска. Как сообщил РИА Новости представитель администрации города, шесть из них уже проверили, в четырех работа продолжается.
Ранее сообщалось, что волна сообщений о "минировании" прокатилась по детским садам регионов Дальнего Востока. Так, в Хабаровске было эвакуировано 70 детсадов, в Еврейской АО – 12. Ни разу угроза не подтвердилась. Воспитатель детсада №24 в Биробиджане скончалась, когда выводила детей из здания. Ей было 73 года.