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На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
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РИА Новости

На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году

07:36 19.12.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Филиппинский суд признал члена влиятельного клана провинции Магинданао Дату Андаля Ампатуана Младшего виновным в убийстве 58 человек во время резни в 2009 году, сообщает телеканал CNN Philippines.
Ему грозит пожизненное заключение или до 40 лет тюрьмы.
Суд объявил решение в четверг. Дату Андаль Ампатуан, также известный как Унсай, был мэром города Дату Унсай в Магинданао. В составе вооруженной группировки, куда входили члены его семьи, он убил 58 человек.
В ноябре 2009 года около 100 вооруженных лиц, которых считают сторонниками правящего в южной провинции Магинданао политического клана Ампатуан, перехватили на шоссе конвой из пяти машин соперничающего клана Мангудадату. Конвой направлялся в город Шариф-Агуак, чтобы официально зарегистрировать для участия в предстоящих в следующем году выборах губернатора провинции кандидатуру главы клана Эсмаэля "Тото" Мангудадату (Esmael "Toto" Mangudadatu). Сам кандидат, получивший письма с угрозами, отсутствовал в конвое, который возглавила его жена.
Боевики застрелили 24 человека на месте, а остальных отвели к заранее подготовленному месту захоронения в 10 километрах от шоссе, где расстреляли их в упор или изрубили мачете. Всего было убито 58 человек.
На юге Филиппин, значительная часть которого контролируется не правительственными войсками, а различными повстанческими группировками и содержащими "частные армии" кланами, их конфликты обычно обостряются с началом предвыборных кампаний. В стране с населением в 92 миллиона человек насчитывается свыше миллиона единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.
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