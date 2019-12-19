На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Филиппинский суд признал члена влиятельного клана провинции Магинданао Дату Андаля Ампатуана Младшего виновным в убийстве 58 человек во время резни в 2009 году, сообщает телеканал CNN Philippines

Ему грозит пожизненное заключение или до 40 лет тюрьмы.

Суд объявил решение в четверг. Дату Андаль Ампатуан, также известный как Унсай, был мэром города Дату Унсай в Магинданао. В составе вооруженной группировки, куда входили члены его семьи, он убил 58 человек.

В ноябре 2009 года около 100 вооруженных лиц, которых считают сторонниками правящего в южной провинции Магинданао политического клана Ампатуан, перехватили на шоссе конвой из пяти машин соперничающего клана Мангудадату. Конвой направлялся в город Шариф-Агуак, чтобы официально зарегистрировать для участия в предстоящих в следующем году выборах губернатора провинции кандидатуру главы клана Эсмаэля "Тото" Мангудадату (Esmael "Toto" Mangudadatu). Сам кандидат, получивший письма с угрозами, отсутствовал в конвое, который возглавила его жена.

Боевики застрелили 24 человека на месте, а остальных отвели к заранее подготовленному месту захоронения в 10 километрах от шоссе, где расстреляли их в упор или изрубили мачете. Всего было убито 58 человек.