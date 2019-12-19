Число погибших при строительстве метро в Ташкенте выросло до четырех

Ранее МЧС страны сообщило, что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в администрации Ташкента РИА Новости уточнили, что в результате ЧП без вести пропавшими числятся пять рабочих, занятых на строительстве метро.

Сейчас протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новой надземной линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.