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Число погибших при строительстве метро в Ташкенте выросло до четырех
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РИА Новости

Число погибших при строительстве метро в Ташкенте выросло до четырех

05:53 19.12.2019
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© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкМетро в Ташкенте
Метро в Ташкенте
© РИА Новости / В. Павлов
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Метро в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 дек - РИА Новости. Тело пятого погибшего извлечено из-под завала при обрушении грунта, произошедшего в среду во время строительства линии метрополитена в Ташкенте, поисковые работы завершены, сообщил РИА Новости представитель МЧС Узбекистана.
Ранее МЧС страны сообщило, что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее в администрации Ташкента РИА Новости уточнили, что в результате ЧП без вести пропавшими числятся пять рабочих, занятых на строительстве метро.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего, поисковые работы завершены", - сказал представитель МЧС.
Сейчас протяженность трех линий Ташкентского метрополитена с 29 станциями составляет 36,1 километра. Ежедневно метро в Ташкенте перевозит более 200 тысяч человек (12% от общего объема перевозок). К 2022 году планируется завершить строительство третьей подземной линии (протяженность 2,7 километра с двумя станциями) и новой надземной линию (шесть станций, 7,1 километра) общей стоимостью около 300 миллионов долларов.
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ТашкентУзбекистанПроисшествия
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