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2019-12-19T05:04+0300
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Власти Чукотки запустили опрос о переносе выходного на 31 декабря
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РИА Новости

Власти Чукотки запустили опрос о переносе выходного на 31 декабря

05:04 19.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Голосование о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря запустили в официальном аккаунте правительства Чукотки в Instagram.
"Все больше регионов переносят выходной день с 28 на 31 декабря. Поддерживаете?" - говорится в тексте опроса.
На данный момент перенос выходного поддерживают 78% принявших участие в опросе.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого множество российских регионов сделали 31 декабря выходным.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
Вчера, 14:41Новый год—2020
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Новый год—2020ЧукоткаОбщество
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