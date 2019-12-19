Почти все окружившие село на Чукотке белые медведи ушли

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Почти все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Почти все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Чукотке , ушли от населенного пункта, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram

Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году у села бродили 28 медведей. На прошлой неделе руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко рассказала, что больше половины белых медведей ушли от населенного пункта.

"Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания... В окрестностях села осталось всего семь особей", - написал Копин.

По его словам, Рыркайпий посетили учёные и глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. "Медвежий патруль" контролирует ситуацию, полиция, пограничники охраняют территорию.

"Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые... Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён", - написал Копин.