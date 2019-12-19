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Почти все окружившие село на Чукотке белые медведи ушли
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РИА Новости

Почти все окружившие село на Чукотке белые медведи ушли

04:08 19.12.2019
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© Фото : пресс-служба WWF РоссииБелые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
© Фото : пресс-служба WWF России
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Почти все белые медведи, бродившие у села Рыркайпий на Чукотке, ушли от населенного пункта, сообщил глава региона Роман Копин в своем аккаунте в Instagram.
Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году у села бродили 28 медведей. На прошлой неделе руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко рассказала, что больше половины белых медведей ушли от населенного пункта.
"Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания... В окрестностях села осталось всего семь особей", - написал Копин.
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Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лёд становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей. Ситуация под моим личным контролем. Рыркайпий посетили учёные, глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. #МедвежийПатруль бдит (спасибо @minenko84), жители под охраной полиции, пограничников. Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые. Для них устроены «кормовые точки», расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми. Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён. #личноКопин #белыймедведь #беринговпролив #мыскожевникова

Публикация от Роман Копин (@romankopin)

По его словам, Рыркайпий посетили учёные и глава района. В село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей. "Медвежий патруль" контролирует ситуацию, полиция, пограничники охраняют территорию.
"Белые медведи в далёком северном селе Рыркайпии заинтересовали всю Россию: обеспокоенные граждане присылали сообщения со всей страны. Сейчас поводов для волнения нет. Учёные мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство – молодые... Отдельно отмечу: отстрел краснокнижного зверя полностью исключён", - написал Копин.
Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе. Расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом. В конце сентября этого года несколько тысяч моржей заняли восточное побережье мыса Кожевникова.
Медведи рядом с поселком Рыркайпий доедают тушу моржа
12 декабря, 10:50
Власти Чукотки не собираются отстреливать окруживших село медведей
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ЧукоткаРоман КопинОбщество
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