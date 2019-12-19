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СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
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РИА Новости

СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером

02:33 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший министр образования Ливана Хассан Диаб может занять пост премьер-министра страны, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники в политических кругах.
В понедельник президент Ливана Мишель Аун снова отменил парламентские консультации по назначению премьер-министра страны. Они были перенесены на четверг.
Согласно данным источников телеканала, большинство депутатов парламента Ливана выбрали Диаба в качестве кандидата на пост главы правительства. Источники подчеркнули, что кандидатуру Диаба поддерживают христианские партии "Свободное патриотическое движение" и "Марада", а также шиитские "Хезболлах" и "Харакет Амаль".
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая ситуация продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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