СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший министр образования Бывший министр образования Ливана Хассан Диаб может занять пост премьер-министра страны, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники в политических кругах.

В понедельник президент Ливана Мишель Аун снова отменил парламентские консультации по назначению премьер-министра страны. Они были перенесены на четверг.

Согласно данным источников телеканала, большинство депутатов парламента Ливана выбрали Диаба в качестве кандидата на пост главы правительства. Источники подчеркнули, что кандидатуру Диаба поддерживают христианские партии "Свободное патриотическое движение" и "Марада", а также шиитские "Хезболлах" и "Харакет Амаль".