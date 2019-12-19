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2019-12-19T01:33+0300
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ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
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РИА Новости

ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ

01:33 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Европарламентарии подготовили доклад о выполнении общеевропейской политики в сфере обороны и безопасности, в котором рекомендуют выработать "долгосрочную стратегию" ЕС в отношении России, предусматривающую ее "сдерживание" и "устрашение".
Ежегодный обзорный доклад комитета по иностранным делам ЕП, в котором дается оценка проведению внешней политики и политики безопасности ЕС, планируется внести на рассмотрение на пленарной сессии в январе.
"ЕП призывает к активизации усилий по укреплению устойчивости ЕС и его государств-членов и к созданию долгосрочной стратегии ЕС в отношении России, которая строится на трех столпах - устрашения, сдерживания и трансформации", - говорится в докладе с проектом резолюции.
Там же высказывается мнение, что Россия является "непосредственным источником гибридных и обычных угроз безопасности для ЕС и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство".
Это не первая попытка ЕП повлиять на ужесточение политики ЕС в отношении РФ. В марте этого года была принята резолюция, в которой утверждалось, что "в нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться "стратегическим партнером".
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ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
В настоящее время ЕС руководствуется в отношениях с РФ пятью руководящими принципами: полное выполнение минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности, с учетом энергетической безопасности, необходимость избирательного взаимодействия с Россией, в частности, по внешнеполитическим вопросам, готовность поддерживать российское гражданское общество.
Ранее представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕС руководствуется в своих отношениях с Россией "гибкими" установками, предусматривающими взаимодействие в тех областях, которые представляют интерес, но одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение минских соглашений.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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