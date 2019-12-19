ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Европарламентарии подготовили доклад о выполнении общеевропейской политики в сфере обороны и безопасности, в котором рекомендуют выработать "долгосрочную стратегию" ЕС в отношении России , предусматривающую ее "сдерживание" и "устрашение".

Ежегодный обзорный доклад комитета по иностранным делам ЕП, в котором дается оценка проведению внешней политики и политики безопасности ЕС, планируется внести на рассмотрение на пленарной сессии в январе.

"ЕП призывает к активизации усилий по укреплению устойчивости ЕС и его государств-членов и к созданию долгосрочной стратегии ЕС в отношении России, которая строится на трех столпах - устрашения, сдерживания и трансформации", - говорится в докладе с проектом резолюции.

Там же высказывается мнение, что Россия является "непосредственным источником гибридных и обычных угроз безопасности для ЕС и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство".

Это не первая попытка ЕП повлиять на ужесточение политики ЕС в отношении РФ. В марте этого года была принята резолюция, в которой утверждалось, что "в нынешних обстоятельствах Россия больше не может считаться "стратегическим партнером".

В настоящее время ЕС руководствуется в отношениях с РФ пятью руководящими принципами: полное выполнение минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности, с учетом энергетической безопасности, необходимость избирательного взаимодействия с Россией, в частности, по внешнеполитическим вопросам, готовность поддерживать российское гражданское общество.

Ранее представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕС руководствуется в своих отношениях с Россией "гибкими" установками, предусматривающими взаимодействие в тех областях, которые представляют интерес, но одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение минских соглашений.