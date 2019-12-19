На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Туристско-информационный центр будет открыт на вокзале Симферополя в связи с предстоящим запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Керченский пролив, сообщил первый замминистра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

"Сейчас ведется работа по организации туристско-информационного центра на железнодорожном вокзале", — сказал Котляр на заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу.

По его словам, открытие центра, который поможет гостям полуострова сориентироваться при выборе места отдыха, состоится в следующем году.

Первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя начнут ходить весной 2020 года.