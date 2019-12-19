На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Туристско-информационный центр будет открыт на вокзале Симферополя в связи с предстоящим запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Керченский пролив, сообщил первый замминистра курортов и туризма республики Игорь Котляр.
"Сейчас ведется работа по организации туристско-информационного центра на железнодорожном вокзале", — сказал Котляр на заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу.
По его словам, открытие центра, который поможет гостям полуострова сориентироваться при выборе места отдыха, состоится в следующем году.
Первый поезд в Крым по мосту через Керченский пролив поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя начнут ходить весной 2020 года.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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