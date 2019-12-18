Глава ФосАгро предложил создать нацрейтинг достижений ЦУР

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. С инициативой создания комплексного национального рейтинга достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) выступил генеральный директор ПАО С инициативой создания комплексного национального рейтинга достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) выступил генеральный директор ПАО "ФосАгро" , член Бюро Правления, первый заместитель председателя Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Гурьев

"Трансформация государственных и корпоративных стратегий под влиянием повестки устойчивого развития с каждым годом набирает обороты во всем мире. В России принципам устойчивого развития и повестке 2030 также уделяют все большее внимание. Тем не менее, нам ещё предстоит сделать многое как с точки зрения увеличения вклада в достижение ЦУР, так и с точки зрения раскрытия информации по уже ведущейся работе", - сказал Гурьев, выступая на совместном заседании РСПП и Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).

По данным авторитетного рейтинга SDG (Sustainable Development Goals) Index, опубликованного в июне текущего года, Россия заняла 55 место в мире по реализации ЦУР. В то же время, по словам Гурьева, присоединение России к Парижскому соглашению по климату в сентябре, участие Росии в международных мероприятиях, связанных с работой по достижению ЦУР, а также активная реализация 12 национальных проектов, утвержденных указом президента РФ, задачи которых созвучны ЦУР ООН, позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы России улучшить позиции в международных страновых рейтингах.

"Этому может поспособствовать и создание комплексного национального рейтинга, отслеживающего прогресс в части достижения ЦУР", - сказал Гурьев, предложив РСПП совместно с Аналитическим центром при президенте РФ, Росстатом и Минэкономразвития проработать дорожную карту для создания такого рейтинга.