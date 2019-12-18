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Заммэра Москвы напомнил, что в парках есть питьевые фонтанчики
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РИА Новости

Заммэра Москвы напомнил, что в парках есть питьевые фонтанчики

21:18 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с коляской в парке искусств "Музеон"
Женщина гуляет с коляской в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все благоустроенные парки Москвы оборудованы питьевыми фонтанчиками с чистой водой, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Москва ФМ".
"Это у нас практикуется сейчас, особенно на территориях парков, которые благоустраиваются, там есть питьевые фонтанчики. Потому что наши крупные парки, которые мы обустраиваем, они все обязательно с водой. Это чистая вода, которая подлежит употреблению", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что за время реализации программ городского благоустройства обустроено 742 парковые территории, в 2020 году такие работы затронут еще 90 парков.
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