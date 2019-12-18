Заммэра Москвы напомнил, что в парках есть питьевые фонтанчики

"Это у нас практикуется сейчас, особенно на территориях парков, которые благоустраиваются, там есть питьевые фонтанчики. Потому что наши крупные парки, которые мы обустраиваем, они все обязательно с водой. Это чистая вода, которая подлежит употреблению", - сказал Бирюков.