Заммэра Москвы напомнил, что в парках есть питьевые фонтанчики

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все благоустроенные парки Москвы оборудованы питьевыми фонтанчиками с чистой водой, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Москва ФМ".
"Это у нас практикуется сейчас, особенно на территориях парков, которые благоустраиваются, там есть питьевые фонтанчики. Потому что наши крупные парки, которые мы обустраиваем, они все обязательно с водой. Это чистая вода, которая подлежит употреблению", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что за время реализации программ городского благоустройства обустроено 742 парковые территории, в 2020 году такие работы затронут еще 90 парков.