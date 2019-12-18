Наплыва пациентов под Новый год нет, заявил главврач больницы в Москве

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Большого наплыва пациентов в московскую городскую клиническую больницу номер 67 перед Новым годом не наблюдается, заявил РИА Новости главврач учреждения Андрей Шкода.
"Вы знаете, под Новый год как раз вот такого большого наплыва пациентов - он традиционно существует, но чтобы сказать, что он больше стал или меньше… как-то люди не выбирают время года, когда они болеют", — сказал собеседник агентства.
Главврач уточнил, что число поступающих в больницу примерно одинаково, под Новый год это от 150 до 200 пациентов, иногда меньше. "Такого яркого наплыва нет", — добавил он.
Больница 67 основана в 1959 году. Сейчас в ее состав входит 43 лечебно-диагностических отделения хирургического, кариологического, терапевтического, нейрохирургического, эндокринологического и травматологического профилей, констультативно-диагностический центр. Здесь оказывают медпомощь москвичам, жителям других регионов России, гражданам стран СНГ и других зарубежных стран. В стационаре 1261 место, что позволяет ежегодно получать медпомощь 86 тысячам пациентов. В больнице работают 514 врачей, в том числе 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и три заслуженных врача Российской Федерации, сообщается на сайте учреждения.