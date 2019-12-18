Лавров и глава МИД Японии обсудят ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить на встрече в Москве 19 декабря с японским коллегой Тосимицу Мотэги ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров 19 декабря встретится с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Как сообщалось ранее, стороны обсудят весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах.
"В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что в ходе переговоров Россия намерена также изложить японским партнерам свои оценки касательно развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США.