Лавров и глава МИД Японии обсудят ситуацию на Корейском полуострове

"В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.