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Лавров и глава МИД Японии обсудят ситуацию на Корейском полуострове
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РИА Новости

Лавров и глава МИД Японии обсудят ситуацию на Корейском полуострове

18:15 18.12.2019
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров и Тосимицу Мотэги
Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует обсудить на встрече в Москве 19 декабря с японским коллегой Тосимицу Мотэги ситуацию вокруг Корейского полуострова, говорится в сообщении МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров 19 декабря встретится с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Как сообщалось ранее, стороны обсудят весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах.
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"В ходе дискуссии по международным вопросам рассчитываем обсудить взаимодействие с Японией в ООН, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Корейского полуострова, сирийское урегулирование, положение дел с совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации по иранской ядерной программе", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что в ходе переговоров Россия намерена также изложить японским партнерам свои оценки касательно развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ООНСШАВ мире
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