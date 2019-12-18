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Ленинградская область
2019-12-18T17:49+0300
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Юные таланты Ленобласти получили губернаторские награды
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РИА Новости

Юные таланты Ленобласти получили губернаторские награды

17:49 18.12.2019
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© Фото : Администрация Ленинградской областиВручение дипломов лауреатам премии губернатора Ленинградской области
Вручение дипломов лауреатам премии губернатора Ленинградской области
© Фото : Администрация Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Студенты и школьники из Ленинградской области - 57 юных талантов – получили награды за интеллектуальные и творческие победы на различных конкурсах и олимпиадах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, дипломы вручены лауреатам премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи – победителям олимпиад и конкурсов, детям-сиротам, одаренным студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и студентам с ограниченными возможностями здоровья.
"В настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально–экономического развития Ленинградской области. Именно поэтому работа с молодыми талантами является одним из приоритетов региональной образовательной политики", — сказал на церемонии награждения заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.
Он также отметил, что в Ленобласти вот уже несколько лет действуют эффективные меры поддержки и поощрения талантливой молодежи. Благодаря этому областные власти обеспечивают создание "социальных лифтов", которые позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и материального положения семьи проявить и развивать свои выдающиеся способности.
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"Для выявления одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленинградской области проводится более 240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня. Из них не менее 20 – региональных, по результатам которых присуждается премия губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи", - отметили в обладминистрации.
Таким образом, ежегодно губернатором Ленинградской области, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, комитетом по культуре Ленинградской области, комитетом по молодежной политике Ленинградской области и комитетом по социальной защите населения Ленинградской области проводится церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области. С 2004 года награждено более 500 человек, заключили в пресс-службе.
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