Юные таланты Ленобласти получили губернаторские награды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Студенты и школьники из . Студенты и школьники из Ленинградской области - 57 юных талантов – получили награды за интеллектуальные и творческие победы на различных конкурсах и олимпиадах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.

По его словам, дипломы вручены лауреатам премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи – победителям олимпиад и конкурсов, детям-сиротам, одаренным студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и студентам с ограниченными возможностями здоровья.

"В настоящее время одаренные дети и талантливая молодежь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально–экономического развития Ленинградской области. Именно поэтому работа с молодыми талантами является одним из приоритетов региональной образовательной политики", — сказал на церемонии награждения заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он также отметил, что в Ленобласти вот уже несколько лет действуют эффективные меры поддержки и поощрения талантливой молодежи. Благодаря этому областные власти обеспечивают создание "социальных лифтов", которые позволят каждому одаренному ребенку независимо от места проживания и материального положения семьи проявить и развивать свои выдающиеся способности.

"Для выявления одаренных детей и талантливой молодежи ежегодно в Ленинградской области проводится более 240 олимпиад и иных конкурсных мероприятий различного уровня. Из них не менее 20 – региональных, по результатам которых присуждается премия губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи", - отметили в обладминистрации.