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Теплоснабжение
2019-12-18T16:55+0300
https://ria.ru/20191218/1562541458.html
"Т Плюс" в 2020 году планирует нарастить инвестпрограмму на 20%
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РИА Новости

"Т Плюс" в 2020 году планирует нарастить инвестпрограмму на 20%

16:55 18.12.2019
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует увеличить инвестиционную программу в 2020 году на 20% по сравнению с 2019 годом, до 24 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"В 2020 году инвестиционную программу планируется нарастить на 20% - до 24 миллиардов рублей. Главными драйверами роста станут дополнительные вложения в тепловые узлы при переходе городов на новую модель рынка тепла и по новым концессионным соглашениям, внедрение коммерческого учета в тепловых сетях, а также начало реализации проектов по программе ДПМ-2", - говорится в сообщении.

Инвестпрограмма компании в 2019 году составила 20 миллиардов рублей.
Основными направлениями вложений в текущем году компания отмечает техперевооружение и реконструкцию теплосетей, а также генерирующего оборудования, проекты оптимизации тепловых узлов, дополнительные инвестиционные обязательства в рамках концессий, развитие технологий автоматизации и клиентского сервиса. Помимо этого, значительные средства направлены на строительство объектов солнечной генерации.
"С одной стороны, это вложения в эффективный бизнес, с другой – все эти меры принесут ощутимые результаты для наших клиентов. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, когда проводимые нами меры приносят пользу всем" - отметил глава компании Андрей Вагнер.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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