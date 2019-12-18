"Т Плюс" в 2020 году планирует нарастить инвестпрограмму на 20%

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует увеличить инвестиционную программу в 2020 году на 20% по сравнению с 2019 годом, до 24 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"В 2020 году инвестиционную программу планируется нарастить на 20% - до 24 миллиардов рублей. Главными драйверами роста станут дополнительные вложения в тепловые узлы при переходе городов на новую модель рынка тепла и по новым концессионным соглашениям, внедрение коммерческого учета в тепловых сетях, а также начало реализации проектов по программе ДПМ-2", - говорится в сообщении.

Инвестпрограмма компании в 2019 году составила 20 миллиардов рублей.

Основными направлениями вложений в текущем году компания отмечает техперевооружение и реконструкцию теплосетей, а также генерирующего оборудования, проекты оптимизации тепловых узлов, дополнительные инвестиционные обязательства в рамках концессий, развитие технологий автоматизации и клиентского сервиса. Помимо этого, значительные средства направлены на строительство объектов солнечной генерации.

"С одной стороны, это вложения в эффективный бизнес, с другой – все эти меры принесут ощутимые результаты для наших клиентов. Мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении, когда проводимые нами меры приносят пользу всем" - отметил глава компании Андрей Вагнер.