Подмосковье будет перерабатывать ТКО по современным экостандартам

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Строящиеся в Подмосковье заводы по термической переработке отходов будут соответствовать не только российскому законодательству, но и принятым в декабре обновленным экологическим стандартам Строящиеся в Подмосковье заводы по термической переработке отходов будут соответствовать не только российскому законодательству, но и принятым в декабре обновленным экологическим стандартам Евросоюза , считают эксперты.

Для предприятий выбрана наиболее прогрессивная на сегодняшний день технология работы с отходами. Кроме того, обещают постоянный онлайн-мониторинг экологии, а заключения с привлечением независимых лабораторий уже имеются в распоряжении застройщиков и доступны для жителей. Для рядового горожанина это, как минимум, значит, что у таких заводов можно жить, а свалок в округе точно станет меньше.

Выбрали лучшее

Много лет Московская область являлась одним из самых проблемных регионов в РФ с точки зрения утилизации твердых коммунальных отходов. Близость перенаселенной Москвы и доминирование нелегальной системы работы с мусором превратили Подмосковье в огромную свалку. Лед тронулся в 2013 году, когда к решению наболевшего вопроса власти региона подошли комплексно. Запустили программу по раздельному сбору мусора, параллельно озадачились закрытием и рекультивацией переполненных полигонов. Начали наращивать и мощности по переработке. В этой системе не хватало только термической переработки, но вскоре и она появится.

"В Подмосковье создана уникальная для России программа обращения с отходами. Все страны Европы проходили этот путь, просто он был начат гораздо раньше. Нашей главной задачей стал выход в перспективе пяти-семи лет на нулевое захоронение. Важное место займут вторичная переработка и заводы, где из ТКО получат энергию. Термическая обработка на сегодняшний день является самым эффективным и безопасным способом избавиться от неперерабатываемых “хвостов”. Альтернативы пока нет. Замечу, что требования к выбросам таких предприятий гораздо жестче, чем к автомобилям стандарта Евро-6", — рассказал на пресс-конференции "Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области" зампред регионального правительства Евгений Хромушин.

До конца 2022 года заработает два таких завода, всего их будет построено четыре. Ввод в эксплуатацию первого предприятия запланирован на 2021 год — в Воскресенском округе. Еще три построят в Ногинском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах. Строит их компания "РТ-Инвест", за основу же взята одна из самых современных технологий обращения с отходами японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova (HZI).

HZI уже локализовала в области производство важнейших компонентов заводов, таких как котлы на подведомственном "Росатому" Подольском машиностроительном заводе. А персонал пройдет соответствующую подготовку на действующих предприятиях компании. Зарубежные специалисты будут наблюдать за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы гарантировать максимальную экологическую безопасность Подмосковья.

Известно, что выбранная для России технология используется на нескольких сотнях подобных предприятий по всему миру, в том числе в европейских столицах. Она включает сжигание отходов на колосниковой решетке, пароводяной цикл и многоступенчатую систему очистки дымовых газов, которая соответствует всем нормам выбросов и даже обеспечивает уровень значительно ниже допустимых пределов. К примеру, строящиеся российские предприятия удовлетворяют принятые совсем недавно — в начале декабря — новые стандарты наилучших допустимых технологий ЕС.

Как сообщили в "РТ-Инвест", система безопасности не даст заводу работать, если вдруг произойдет какой-то сбой в оборудовании, связанном с выбросами. Поэтому превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ просто невозможно. Плюс здесь запустят экологический онлайн-мониторинг и по первому запросу обязуются проводить любые выездные замеры и исследования с привлечением независимых лабораторий, которые выберут сами жители.

"Сжигание отходов — это новые технологии, и они довольно эффективны, достаточно безопасны для окружающей среды. Я считаю, что принятие решения о строительстве таких предприятий — это правильно. Позволит смягчить ситуацию в этой области защиты экологии", — считает и депутат Госдумы, член Комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.

Отходы — в электричество и стройматериалы

На термическую переработку попадут так называемые "хвосты", которые непригодны для вторичной переработки и раньше попросту гнили на полигонах. Теперь же ТКО IV и V классов опасности пойдут в ход. А вот медицинские и опасные отходы, такие как батарейки, лампы, градусники, отсортируют и отправят на другие предприятия.

Ключевым технологическим блоком здесь является котел, производимый на подмосковных заводах, он имеет улучшенные характеристики относительно среднеотраслевых. К примеру, температуру в нем можно довести до 1260 C. По словам специалистов, в таких условиях все вредные вещества гарантированно уничтожаются. И даже если какая-то часть все же "выживет", система фильтров уберет и ее, доведя выбросы до состояния чистого пара.

"Дымовые газы в сочетании с высокой температурой приводят к быстрому коррозионному износу металла поверхностей нагрева котла. Чтобы не допустить этого, на заводе решили применить уникальную для России технологию нанесения специального жаростойкого сплава на основе никеля (Inconel 625). Он включает хром, молибден и другие элементы и делает стенки поверхностей нагрева котла сверхустойчивыми к любым воздействиям", — сообщил генеральный директор АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион "Росатома", который производит оборудование для заводов) Андрей Никипелов.

Горение отходов превращает воду в пар, пар вращает ротор турбины, турбина вращает генератор, а генератор вырабатывает электроэнергию, которая через трансформатор и распределительное устройство попадает в энергетические сети. Так тонна мусора легко превратится в 690 кВт электричества.

В год в Подмосковье переработают 2,8 миллиона тонн отходов, из них создадут 280 МВт электрической мощности. Этого электричества хватит примерно для 1,2 миллиона жителей.

После всех процедур остаются зола и шлак, которые могут стать сырьем для других полезных продуктов. Так, шлак планируют применять для отсыпки дорог, а избавленную от тяжелых металлов обезвреженную золу — для производства стройматериалов.

Будут экскурсии

Внимание к строительству заводов в Подмосковье беспрецедентное, что ожидаемо — проект для России новый. Даже положительное заключение всех экспертиз не помогло исключить все сомнения в безопасности предприятий. Именно поэтому, как сообщает правительство области, было решено открыть информационные центры, где любой желающий сможет ознакомиться с полным пакетом проектной документации, а также выводами экспертов.

В будущем заводы термической переработки Подмосковья станут объектами промышленного туризма. На них будут проводиться экскурсии для всех, кто захочет увидеть работу таких предприятий изнутри и еще раз убедиться в полной экологической безопасности. Пока же опытные эксперты заочно объясняют, что здесь хотят использовать одну из наиболее эффективных систем очистки в мире.

Она состоит из трех ступеней. Их вполне достаточно, ведь дымовые газы сжигаются еще в котле. Дальше реактор с подачей активированного угля и гашеной извести, а также тканевые фильтры доводят работу до полного совершенства. На выходе 84% выбросов дымовой трубы будет состоять из оксида азота, углерода и серы. Состав схож с газами атмосферного воздуха и не представляет значимую угрозу для экосистемы и здоровья человека.

Эксперты опровергают и распространенное мнение о выделении заводами огромного количества диоксинов. На деле отрасль термической переработки отходов не является лидером по таким выбросам, а объемы здесь менее опасны для человека, чем, к примеру, загазованность от автомобилей в городских пробках. По этим показателям ее существенно опережают лесные и луговые пожары, пожары на торфяниках, а также сжигание сельскохозяйственных остатков на полях или горение ТКО на открытом воздухе.

"Сегодня выбранная для подмосковных заводов технология, пожалуй, самая лучшая. В будущем, наверняка, появится что-то еще безопасное и быстрое. Возможно, завтра, а может, через месяц, год или даже несколько десятилетий. Но сейчас ее нет, и выбор колосниковой решетки оправдан по всем пунктам", — считает профессор, доктор биологических наук Валентин Акопян.

Заводы термической переработки отходов должны существенно усилить новую систему обращения с отходами в Московской области. По прогнозам, к 2022 году регион сможет перерабатывать 7 миллионов тонн мусора в год, а к 2030 году - и вовсе снизить долю складируемых на полигонах ТКО с нынешних 90% до 16%.