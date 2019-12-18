Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз

"Со своей стороны стараемся всячески поддерживать дружественный нам венесуэльский народ в это очень непростое для него время. В этой связи у нас есть очень хорошие, конструктивные новости. На прошлой неделе в Венесуэлу доставлена первая партия инсулиносодержащих препаратов объемом 200 тысяч упаковок, они произведены российской компанией "Герофарм", — сказала Захарова на брифинге.