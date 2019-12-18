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Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз
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РИА Новости

Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз

15:38 18.12.2019 (обновлено: 15:51 18.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМедикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз - 200 тысяч упаковок медикаментов с инсулином, в течение 2019-2020 годов планируется направить еще более 5 миллионов упаковок данного препарата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны стараемся всячески поддерживать дружественный нам венесуэльский народ в это очень непростое для него время. В этой связи у нас есть очень хорошие, конструктивные новости. На прошлой неделе в Венесуэлу доставлена первая партия инсулиносодержащих препаратов объемом 200 тысяч упаковок, они произведены российской компанией "Герофарм", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что это не единовременная поставка, в течение 2019-2020 годов "планируется направить более 5 миллионов упаковок данного препарата, что позволит обеспечить жизненно необходимыми лекарственными средствами более 400 тысяч граждан Венесуэлы, страдающих сахарным диабетом".
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