МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз - 200 тысяч упаковок медикаментов с инсулином, в течение 2019-2020 годов планируется направить еще более 5 миллионов упаковок данного препарата, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны стараемся всячески поддерживать дружественный нам венесуэльский народ в это очень непростое для него время. В этой связи у нас есть очень хорошие, конструктивные новости. На прошлой неделе в Венесуэлу доставлена первая партия инсулиносодержащих препаратов объемом 200 тысяч упаковок, они произведены российской компанией "Герофарм", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что это не единовременная поставка, в течение 2019-2020 годов "планируется направить более 5 миллионов упаковок данного препарата, что позволит обеспечить жизненно необходимыми лекарственными средствами более 400 тысяч граждан Венесуэлы, страдающих сахарным диабетом".