ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная Дума в четверг приняла закон о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
Соответствующий законопроект был внесен в ГД вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно проекту, межведомственная комиссия будет выезжать в детские лагеря, если будет получена информация о нарушениях, проводить разъяснительные работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров, а также вести мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в субъекте РФ.
В состав комиссий могут входить представители территориальных органов Рособрнадзора, Роспотребназдора, Госпожарнадзора, уполномоченный по правам ребенка в субъекте, представители общественной палаты региона. По решению губернаторов в состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.