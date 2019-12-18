Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:21+0300
https://ria.ru/20191218/1562536053.html
ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха
https://cdn21.img.ria.ru/images/155096/61/1550966143_0:337:3042:2048_1036x0_80_0_0_ed85e8031a51ab83b56adbb6ed51ce12.jpg
РИА Новости

ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха

15:21 18.12.2019
101
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная Дума в четверг приняла закон о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
Соответствующий законопроект был внесен в ГД вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно проекту, межведомственная комиссия будет выезжать в детские лагеря, если будет получена информация о нарушениях, проводить разъяснительные работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров, а также вести мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в субъекте РФ.
В состав комиссий могут входить представители территориальных органов Рособрнадзора, Роспотребназдора, Госпожарнадзора, уполномоченный по правам ребенка в субъекте, представители общественной палаты региона. По решению губернаторов в состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.
Сколько потратили и куда съездили. Детский летний отдых – 2019
30 сентября, 09:00
Сколько потратили и куда съездили. Детский летний отдых – 2019Сколько потратили родители на отдых своих детей в лагерях этим летом? Каков Топ регионов России по детскому отдыху? Об этом и многом другом – в новой инфографике Ria.ru
311002
Обсудить 0
РособрнадзорГосдума РФИрина ЯроваяМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения
Искусственное оплодотворение
Топилин заявил о выполнении плана по ЭКО в 2019 году
Обручальные кольца
Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума завершила осеннюю сессию
Галина Карелова
В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили повысить детские выплаты
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил эксперимент по питанию аллергиков в детсадах
Музей-заповедник Г. И. Чорос-Гуркина в селе Анос Чемальского района Республики Алтай
Музеям на селе разрешили не применять кассы при наличных расчетах
Урок в школе
Россияне стали чаще использовать маткапитал на образование детей
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
В Москве запустят проект по профилактике послеродовой депрессии
Автомобили 84-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
МЧС России сформировало колонну с новогодними подарками для Донбасса
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин рассказал о реализации нацпроекта "Демография"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния