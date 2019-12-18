Трансграничной экономической зоне в Хэйлунцзяне выдали лицензию

В Китае площадку рассматривают в качестве главного шага к всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству между Китаем и Россией и региональной базы трансграничного промышленного сотрудничества всей северо-восточной Азии. Проект создают для формирования трансграничной промышленной цепи и агломерационных поясов.

Хэйлунцзянская зона разделена на три основных сектора: Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин. Первый площадью 6,52 квадратных километра включит пусковую зону "Цяотоу" и пункт обработки импорта-экспорта "Эргунхэ"; второй площадью 7,3 квадратных километра будет состоять из комплексной бондовой зоны, пункта обработки импорта-экспорта "Лунцзян" и китайско-российской приграничной торговой зоны "Миньху"; район Дуннин площадью 8,28 квадратных километра делится на центральную зону, две зоны бондовой обработки, логистическую зону и Суйянский парк экологически чистых продуктов.