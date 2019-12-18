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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-18T14:45+0300
https://ria.ru/20191218/1562533954.html
Трансграничной экономической зоне в Хэйлунцзяне выдали лицензию
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РИА Новости

Трансграничной экономической зоне в Хэйлунцзяне выдали лицензию

14:45 18.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped imageСухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped image
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспериментальная зона трансграничного экономического сотрудничества в Хэйлунцзяне 17 декабря получила лицензию, разрешающую начало её деятельности.
В Китае площадку рассматривают в качестве главного шага к всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству между Китаем и Россией и региональной базы трансграничного промышленного сотрудничества всей северо-восточной Азии. Проект создают для формирования трансграничной промышленной цепи и агломерационных поясов.
Хэйлунцзянская зона разделена на три основных сектора: Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин. Первый площадью 6,52 квадратных километра включит пусковую зону "Цяотоу" и пункт обработки импорта-экспорта "Эргунхэ"; второй площадью 7,3 квадратных километра будет состоять из комплексной бондовой зоны, пункта обработки импорта-экспорта "Лунцзян" и китайско-российской приграничной торговой зоны "Миньху"; район Дуннин площадью 8,28 квадратных километра делится на центральную зону, две зоны бондовой обработки, логистическую зону и Суйянский парк экологически чистых продуктов.
Создание экспериментальных зон свободной торговли в стране Госсовет КНР утвердил в августе этого года. Помимо Хэйлунцзяна они появятся в Шаньдуне, Цзянсу, Гуанси, Хэбэе и Юньнане.
Шанхай
13 декабря, 12:14Россия-Китай: Главное
Китай определил задачи социально-экономического развития на 2020 год
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзян
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