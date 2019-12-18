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Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании
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РИА Новости

Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании

13:37 18.12.2019
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© Фото : пресс-служба Политехнического музеяПолитех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании
Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании
© Фото : пресс-служба Политехнического музея
МОСКВА, 18 дек - Пресс-служба Политехнического музея. Политехнический музей объявил дату открытия Исторического здания на Лубянке -после масштабной реконструкции музей откроется 12 декабря 2020 года. А пока в здании завершаются работы, в павильоне Политеха на ВДНХ продолжают знакомить взрослых и детей с наукой.
В декабре любознательных детей от 8 до 12 лет ждут на новогодней елке "Взломать нельзя отпраздновать" в павильоне Политеха на ВДНХ. Главную роль в празднике сыграет совсем не Дед Мороз, а наука.
Детей приглашают занять место младших научных сотрудников Политеха, погрузится в мир больших данных, нейросетей, алгоритмов и машинного обучения.
Куратор Политеха Мария Белиоглова: "Миссия нашей елки – пробудить любовь к науке, удивить детей и развить их любознательность. В центре сюжета – открытие Исторического здания Политеха. Пока лучшие умы готовятся к открытию музея, кто-то взломал систему и запустил вирус. Мы предлагаем детям вместе с Дедом Морозом с помощью науки спасти музей."
Рассказывать на елке будут про актуальные технологии: нейросети, программирование, большие данные и машинное обучение.Ведущие и кураторы проекта – не просто аниматоры, а инженеры, физики, опытные музейные сотрудники с техническим образованием, которые умеют говорить о сложном просто и увлекательно.
Елка "Взломать нельзя отпраздновать" проходит с 24 по 29 декабря, два раза в день — в 11:00 и в 14:00. Дети организуются в небольшие группы, чтобы каждый ребенок смог попробовать свои силы и разобраться в заданиях. Каждый ребенок после праздника получит подарок, организаторы предупреждают - он будет странным.
Взрослых на время детского праздника приглашают осмотреть экспозицию в павильоне Политеха "Россия делает сама", рассказывающую о легендарных разработках ученых настоящего и прошлого и малоизвестных научных разработках.
Где: павильон Политеха на ВДНХ
Когда: с 24 по 29 декабря 2019 года
Рекомендуемый возраст детей: от 8 до 12 лет
Подробнее по ссылке: polymus.ru/
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