Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании

МОСКВА, 18 дек - Пресс-служба Политехнического музея. Политехнический музей объявил дату открытия Исторического здания на Лубянке -после масштабной реконструкции музей откроется 12 декабря 2020 года. А пока в здании завершаются работы, в павильоне Политеха на ВДНХ продолжают знакомить взрослых и детей с наукой.

В декабре любознательных детей от 8 до 12 лет ждут на новогодней елке "Взломать нельзя отпраздновать" в павильоне Политеха на ВДНХ. Главную роль в празднике сыграет совсем не Дед Мороз, а наука.

Детей приглашают занять место младших научных сотрудников Политеха, погрузится в мир больших данных, нейросетей, алгоритмов и машинного обучения.

Куратор Политеха Мария Белиоглова: "Миссия нашей елки – пробудить любовь к науке, удивить детей и развить их любознательность. В центре сюжета – открытие Исторического здания Политеха. Пока лучшие умы готовятся к открытию музея, кто-то взломал систему и запустил вирус. Мы предлагаем детям вместе с Дедом Морозом с помощью науки спасти музей."

Рассказывать на елке будут про актуальные технологии: нейросети, программирование, большие данные и машинное обучение.Ведущие и кураторы проекта – не просто аниматоры, а инженеры, физики, опытные музейные сотрудники с техническим образованием, которые умеют говорить о сложном просто и увлекательно.

Елка "Взломать нельзя отпраздновать" проходит с 24 по 29 декабря, два раза в день — в 11:00 и в 14:00. Дети организуются в небольшие группы, чтобы каждый ребенок смог попробовать свои силы и разобраться в заданиях. Каждый ребенок после праздника получит подарок, организаторы предупреждают - он будет странным.

Взрослых на время детского праздника приглашают осмотреть экспозицию в павильоне Политеха "Россия делает сама", рассказывающую о легендарных разработках ученых настоящего и прошлого и малоизвестных научных разработках.

Где: павильон Политеха на ВДНХ

Когда: с 24 по 29 декабря 2019 года