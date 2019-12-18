Sistema Asia Fund увеличил инвестиции в индийский стартап Licious

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Фонд Sistema Asia Fund (азиатский венчурный фонд АФК "Система") принял участие в очередном раунде инвестиций в перспективный индийский стартап Licious, занимающийся онлайн-продажами мяса и морепродуктов, сообщает компания.

Лид-инвестором раунда серии E стал сингапурский Vertex Growth Fund, входящий в группу Temasek. Общий объем раунда составил 30 миллионов долларов. Всего с момента запуска стартап привлёк 94,5 миллиона долларов. Средства будут направлены на расширение присутствия в Индии, а также запуск новых продуктов.

Впервые Sistema Asia Fund вошел в капитал Licious в марте 2017 года, приняв участие в раунде В на общую сумму 10 миллионов долларов.

"Licious – одна из "жемчужин" нашего инвестиционного портфеля. Мы рады принять участие в очередном раунде финансирования компании, направленном на ее дальнейшее развитие и рост капитализации. В целом 2019 год был очень удачным для Sistema Asia Fund. По итогам года наш портфель показывает высокую доходность, мы привлекли в фонд внешних инвесторов и впервые монетизировали одну из наших инвестиций – Qwikcilver, многократно окупив вложения в эту компанию", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребенина.

Помимо Licious, инвестиционный портфель Sistema Asia Fund включает Kissht (финтех-стартап в сфере потребительского кредитования), Faaso’s (онлайн сервис по доставке еды), HealthifyMe (мобильное приложение о здоровье и фитнесе), Netmeds (крупнейшая онлайн-аптека Индии), Lendingkart Technologies (финтех-стартап в сфере финансирования оборотного капитала для малых и средних предприятий), Mobikon (разработчик маркетинговой платформы для ресторанов), Seclore (управление и защита цифровых прав).