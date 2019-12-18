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Sistema Asia Fund увеличил инвестиции в индийский стартап Licious
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РИА Новости

Sistema Asia Fund увеличил инвестиции в индийский стартап Licious

11:30 18.12.2019 (обновлено: 12:22 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРыба Групер и рыба-попугай на 24-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow в "Экспоцентре" в Москве
Рыба Групер и рыба-попугай на 24-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow в Экспоцентре в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Фонд Sistema Asia Fund (азиатский венчурный фонд АФК "Система") принял участие в очередном раунде инвестиций в перспективный индийский стартап Licious, занимающийся онлайн-продажами мяса и морепродуктов, сообщает компания.
Лид-инвестором раунда серии E стал сингапурский Vertex Growth Fund, входящий в группу Temasek. Общий объем раунда составил 30 миллионов долларов. Всего с момента запуска стартап привлёк 94,5 миллиона долларов. Средства будут направлены на расширение присутствия в Индии, а также запуск новых продуктов.
Впервые Sistema Asia Fund вошел в капитал Licious в марте 2017 года, приняв участие в раунде В на общую сумму 10 миллионов долларов.
"Licious – одна из "жемчужин" нашего инвестиционного портфеля. Мы рады принять участие в очередном раунде финансирования компании, направленном на ее дальнейшее развитие и рост капитализации. В целом 2019 год был очень удачным для Sistema Asia Fund. По итогам года наш портфель показывает высокую доходность, мы привлекли в фонд внешних инвесторов и впервые монетизировали одну из наших инвестиций – Qwikcilver, многократно окупив вложения в эту компанию", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера Sistema Asia Fund Андрея Теребенина.
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Помимо Licious, инвестиционный портфель Sistema Asia Fund включает Kissht (финтех-стартап в сфере потребительского кредитования), Faaso’s (онлайн сервис по доставке еды), HealthifyMe (мобильное приложение о здоровье и фитнесе), Netmeds (крупнейшая онлайн-аптека Индии), Lendingkart Technologies (финтех-стартап в сфере финансирования оборотного капитала для малых и средних предприятий), Mobikon (разработчик маркетинговой платформы для ресторанов), Seclore (управление и защита цифровых прав).
Sistema Asia Fund – венчурный фонд АФК "Система", который специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии, работающие в сегментах В2С и B2B, находящиеся на ранних стадиях развития.
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