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2019-12-18T11:31+0300
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МВД разоблачило крупный интернет-магазин наркотиков
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РИА Новости

МВД разоблачило крупный интернет-магазин наркотиков

11:30 18.12.2019 (обновлено: 11:31 18.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полиция задержала 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в Москве и Петербурге прошло не мене 150 тысяч сделок, сообщил в среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Его участники осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети", - рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
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По словам министра, работа интернет-магазина координировалась через мессенджеры, каждый месяц незаконный бизнес приносил создателям порядка 10 миллионов рублей.
По предварительным данным, через интернет-магазин было проведено не менее 150 тысяч сделок. Покупатели расплачивались за наркотики криптовалютой.
Из незаконного оборота изъято свыше 44 килограммов запрещенных веществ и арестовано более 5 миллионов рублей, а также автомобили премиум-класса.
Все задержанные помещены под стражу.
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