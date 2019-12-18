МВД разоблачило крупный интернет-магазин наркотиков

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полиция задержала 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в Полиция задержала 15 сотрудников крупного интернет-магазина наркотиков, через который в Москве Петербурге прошло не мене 150 тысяч сделок, сообщил в среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев

"Его участники осуществляли незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области через интернет-магазин в теневом сегменте глобальной сети", - рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По словам министра, работа интернет-магазина координировалась через мессенджеры, каждый месяц незаконный бизнес приносил создателям порядка 10 миллионов рублей.

По предварительным данным, через интернет-магазин было проведено не менее 150 тысяч сделок. Покупатели расплачивались за наркотики криптовалютой.

Из незаконного оборота изъято свыше 44 килограммов запрещенных веществ и арестовано более 5 миллионов рублей, а также автомобили премиум-класса.