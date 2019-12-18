В Якутии при пожаре в деревянном доме погибли три человека

"Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трех человек при тушении пожара в деревянном доме на участке "Улуу Тогой", расположенном в 21 километре от села Ломтука Мегино-Кангаласского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя Заречного межрайонного следственного отдела и сотрудников полиции. Они уже осмотрели место происшествия и установили предположительный очаг пожара, изъяты материалы для проведения экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.