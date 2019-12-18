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В Якутии при пожаре в деревянном доме погибли три человека
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РИА Новости

В Якутии при пожаре в деревянном доме погибли три человека

10:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно-спасательного центра
Работа пожарно-спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно-спасательного центра. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в деревянном доме на участке "Улуу Тогой" в Кангаласском районе Якутии, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по региону в среду.
"Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трех человек при тушении пожара в деревянном доме на участке "Улуу Тогой", расположенном в 21 километре от села Ломтука Мегино-Кангаласского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя Заречного межрайонного следственного отдела и сотрудников полиции. Они уже осмотрели место происшествия и установили предположительный очаг пожара, изъяты материалы для проведения экспертизы. Устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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