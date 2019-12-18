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Пресс-конференция о рейтинге детских новогодних представлений Москвы
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РИА Новости

Пресс-конференция о рейтинге детских новогодних представлений Москвы

09:21 18.12.2019 (обновлено: 09:24 18.12.2019)
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25 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2020".
Участники:
- директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
- руководитель проекта "Елка Победы" Юлия ДЕНИСОВА;
- исполнительный продюсер проекта "КиноЕлка на Мосфильме" Валерия СТОЯН;
- руководитель отдела по организации мероприятий, организатор представления "Минутка до Нового года" Алена ТАЛАКОВА;
- сооснователь проекта "Умные города" Михаил КАПТЮГ.

Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.

В исследование вошли 93 постановки, 10 из которых заняли лидирующие позиции. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Как изменилась тематика и направленность программ за год? Сменились ли лидеры в формате представлений? Какие подарки предлагают организаторы и чаще всего выбирают родители: сладкие или развивающие? Подорожали ли билеты на новогодние представления?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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