Пресс-конференция о рейтинге детских новогодних представлений Москвы

Участники:
- директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
- руководитель проекта "Елка Победы" Юлия ДЕНИСОВА;
- исполнительный продюсер проекта "КиноЕлка на Мосфильме" Валерия СТОЯН;
- руководитель отдела по организации мероприятий, организатор представления "Минутка до Нового года" Алена ТАЛАКОВА;
- сооснователь проекта "Умные города" Михаил КАПТЮГ.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.
В исследование вошли 93 постановки, 10 из которых заняли лидирующие позиции. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Как изменилась тематика и направленность программ за год? Сменились ли лидеры в формате представлений? Какие подарки предлагают организаторы и чаще всего выбирают родители: сладкие или развивающие? Подорожали ли билеты на новогодние представления?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
- руководитель проекта "Елка Победы" Юлия ДЕНИСОВА;
- исполнительный продюсер проекта "КиноЕлка на Мосфильме" Валерия СТОЯН;
- руководитель отдела по организации мероприятий, организатор представления "Минутка до Нового года" Алена ТАЛАКОВА;
- сооснователь проекта "Умные города" Михаил КАПТЮГ.
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.
В исследование вошли 93 постановки, 10 из которых заняли лидирующие позиции. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Как изменилась тематика и направленность программ за год? Сменились ли лидеры в формате представлений? Какие подарки предлагают организаторы и чаще всего выбирают родители: сладкие или развивающие? Подорожали ли билеты на новогодние представления?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/