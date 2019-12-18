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Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
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РИА Новости

Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности

01:00 18.12.2019 (обновлено: 01:35 18.12.2019)
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© Фото : Официальный аккаунт Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg в социальной сети FacebookВасиль Марущинец
Василь Марущинец
© Фото : Официальный аккаунт Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg в социальной сети Facebook
Василь Марущинец. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Уволенный из-за за антисемитских высказываний консул Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец через суд восстановился в должности, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Ранее украинские блогеры сообщили, что Марущинец размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. После этого консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования. В мае МИД Украины уволил дипломата с должности.
По словам Зеленко, Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, однако суд полностью признал правомерным действия МИД.

"Впрочем, Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула", - приводит слова Зеленко агентство УНН.

По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции и 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил компенсацию.
"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата… Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца … МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - добавила пресс-секретарь.
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