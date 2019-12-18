Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Уволенный из-за за антисемитских высказываний консул Уволенный из-за за антисемитских высказываний консул Украины в немецком Гамбурге Василий Марущинец через суд восстановился в должности, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Ранее украинские блогеры сообщили, что Марущинец размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера. После этого консула отозвали из Гамбурга на время служебного расследования. В мае МИД Украины уволил дипломата с должности.

По словам Зеленко, Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева, однако суд полностью признал правомерным действия МИД.

"Впрочем, Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула", - приводит слова Зеленко агентство УНН.

По ее словам, МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции и 9 декабря 2019 года восстановил Марущинца на дипломатической службе и выплатил компенсацию.