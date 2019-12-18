Северный флот не станут переделывать в военный округ

"Никакой реорганизации Северного флота в военный округ не планируется. Северный флот уже является межвидовым оперативно-стратегическим объединением. Дальнейшее его развитие предусматривается в существующей организационно-штатной структуре", - приводит слова Герасимова газета " Красная звезда ".

В августе был опубликован проект указа, согласно которому Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.