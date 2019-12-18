Северный флот не станут переделывать в военный округ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Северный флот России не станут делать очередным военным округом, он останется межвидовым объединением, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"Никакой реорганизации Северного флота в военный округ не планируется. Северный флот уже является межвидовым оперативно-стратегическим объединением. Дальнейшее его развитие предусматривается в существующей организационно-штатной структуре", - приводит слова Герасимова газета "Красная звезда".
В августе был опубликован проект указа, согласно которому Северный флот наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.