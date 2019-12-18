На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны России планирует пригласить на форум "Армия-2020" 133 министра обороны иностранных государств, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов иностранным военным атташе.
"На очередной форум планируется пригласить глав оборонных ведомств из 133 государств", - приводит слова Герасимова газета "Красная звезда".
Начальник Генштаба напомнил, что в "Армии" 2019 года участвовали более 100 предприятий из 14 стран и 120 официальных военных делегаций иностранных государств.
Форум "Армия-2020" пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке параллельно с Армейскими международными играми "(АрМИ-2020").