Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает и.о. президента Боливии Жанин Аньес и выступает против насилия в стране.
"Мы поддерживаем Жанин Аньес. Она работает над тем, чтобы обеспечить мирный демократический переход посредством свободных выборов. Мы осуждаем продолжающееся насилие и тех, кто разжигает его как в Боливии, так и издалека", - написал Трамп в своем Twitter.
Протесты в Боливии, начавшиеся после выборов 20 октября, и столкновения сторонников экс-президента Эво Моралеса с оппозицией и полицией унесли жизни более 30 человек, сотни получили ранения. Межамериканская комиссия по правам человека осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.