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2019-12-17T21:28+0300
https://ria.ru/20191217/1562506379.html
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
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РИА Новости

Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР

21:28 17.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 17 дек — РИА Новости. Проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, проект, который предоставили эти страны, "неприемлем в принципе и нежизнеспособен". "Они это должны понимать. Я думаю, что если случится ситуация, что и наш проект не пройдет, это будет означать, что механизм, который мы предлагали продлить, не будет продлен. Кто от этого выиграет, я не знаю", - сказал Небензя.
По его словам, такое развитие событий "просто покажет всем, что это была политическая игра, а вовсе не забота о гуманитарных мерах сирийскому населению".
Он отметил, что проект резолюции так называемой гуманитарной "тройки" в Совете Безопасности "имеет мало отношения как к реальной ситуации "на земле" сегодня, так и к целям, которые эта резолюция должна иметь". "Резолюция должна быть о продлении или непродлении трансграничной операции. А эта резолюция обо всем - больше напоминает рождественскую елку", - отметил Небензя, касаясь проекта резолюции Германии, Бельгии и Кувейта.
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"Мы никогда не были в восторге от трансграничных гуманитарных операций, потому что это идет вразрез с основополагающими принципами оказания гуманитарной помощи ООН, но мы шли на это, понимая в тех условиях, которые сложились в Сирии, необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в этом людям", - заявил он.
Сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась, правительство Сирии контролирует большую часть территории. Из четырех пунктов пропуска такой трансграничной гуманитарной помощи в реальности задействуются только два, добавил российский постпред.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.
Согласно резолюции 2165, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.
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Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи, по данным источников в Совбезе, они обсуждают свой проект резолюции о продлении на год и заявляют о намерении рассмотреть его на этой неделе в СБ.
Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.
Кроме того действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНКувейтГерманияБельгияСирияООНВ мире
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