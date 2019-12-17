Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР

ООН, 17 дек — РИА Новости. Проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по трансграничной доставке гумпомощи в Сирию неприемлем, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя

По его словам, проект, который предоставили эти страны, "неприемлем в принципе и нежизнеспособен". "Они это должны понимать. Я думаю, что если случится ситуация, что и наш проект не пройдет, это будет означать, что механизм, который мы предлагали продлить, не будет продлен. Кто от этого выиграет, я не знаю", - сказал Небензя.

По его словам, такое развитие событий "просто покажет всем, что это была политическая игра, а вовсе не забота о гуманитарных мерах сирийскому населению".

Он отметил, что проект резолюции так называемой гуманитарной "тройки" в Совете Безопасности "имеет мало отношения как к реальной ситуации "на земле" сегодня, так и к целям, которые эта резолюция должна иметь". "Резолюция должна быть о продлении или непродлении трансграничной операции. А эта резолюция обо всем - больше напоминает рождественскую елку", - отметил Небензя, касаясь проекта резолюции Германии, Бельгии и Кувейта.

"Мы никогда не были в восторге от трансграничных гуманитарных операций, потому что это идет вразрез с основополагающими принципами оказания гуманитарной помощи ООН, но мы шли на это, понимая в тех условиях, которые сложились в Сирии, необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в этом людям", - заявил он.

Сейчас, по его словам, ситуация кардинально изменилась, правительство Сирии контролирует большую часть территории. Из четырех пунктов пропуска такой трансграничной гуманитарной помощи в реальности задействуются только два, добавил российский постпред.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно.

Согласно резолюции 2165, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.

Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи, по данным источников в Совбезе, они обсуждают свой проект резолюции о продлении на год и заявляют о намерении рассмотреть его на этой неделе в СБ.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам Небензи, он учитывает новые реалии в Сирии. Проект предполагает оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагается закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагается оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевается на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.