Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка

ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении жителя СК возбудил дело в отношении жителя Владимира , который в состоянии алкогольного опьянения дважды уронил на пол двухмесячную дочь, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Владимира, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка)", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранительные органы, 15 декабря в областную детскую клиническую больницу была госпитализирована с травмой головы двухмесячная девочка.

"По данным следствия, 14 декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с рук дважды бросил новорожденную на пол. Мама малышки обратилась за медицинской помощью на следующий день после резкого ухудшения состояния здоровья пострадавшей", - сообщает следствие.

Как пояснил РИА Новости представитель СУСК по региону, характер травм девочки, состояние которой врачам удалось стабилизировать, позволяет предположить, что действия отца не были случайными.