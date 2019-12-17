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Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка
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РИА Новости

Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка

16:08 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении жителя Владимира, который в состоянии алкогольного опьянения дважды уронил на пол двухмесячную дочь, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Владимира, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка)", - говорится в сообщении.
Как сообщают правоохранительные органы, 15 декабря в областную детскую клиническую больницу была госпитализирована с травмой головы двухмесячная девочка.
"По данным следствия, 14 декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с рук дважды бросил новорожденную на пол. Мама малышки обратилась за медицинской помощью на следующий день после резкого ухудшения состояния здоровья пострадавшей", - сообщает следствие.
Как пояснил РИА Новости представитель СУСК по региону, характер травм девочки, состояние которой врачам удалось стабилизировать, позволяет предположить, что действия отца не были случайными.
Подозреваемый задержан, следователь ходатайствует об аресте мужчины.
Сотрудник полиции
14 декабря, 12:59
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