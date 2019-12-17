Жителя Владимира обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью ребенка

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Владимира, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка)", - говорится в сообщении.
Как сообщают правоохранительные органы, 15 декабря в областную детскую клиническую больницу была госпитализирована с травмой головы двухмесячная девочка.
"По данным следствия, 14 декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с рук дважды бросил новорожденную на пол. Мама малышки обратилась за медицинской помощью на следующий день после резкого ухудшения состояния здоровья пострадавшей", - сообщает следствие.
Как пояснил РИА Новости представитель СУСК по региону, характер травм девочки, состояние которой врачам удалось стабилизировать, позволяет предположить, что действия отца не были случайными.
Подозреваемый задержан, следователь ходатайствует об аресте мужчины.
14 декабря, 12:59В Петербурге мать хотела выкинуть ребенка из окна