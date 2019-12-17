Жители Ленобласти смогут получить справку ПФР онлайн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут в электронном кабинете на сайте Пенсионного Фонда воспользоваться новым сервисом, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, справка, которую теперь можно получить через сайт ПФР, предъявляется в организации, которые оказывают гражданам социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проездного билета на пригородном железнодорожном транспорте. Документ также может понадобиться при обращении в Фонд социального страхования за путевкой на санаторно-курортное лечение.
"Полученная через личный кабинет справка заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда РФ. Набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно", - пояснили в пресс-службе.
Таким образом, правом на предоставление набора социальных услуг в Ленинградской области смогут воспользоваться свыше 80 тысяч человек, добавили в пресс-службе.