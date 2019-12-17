Жители Ленобласти смогут получить справку ПФР онлайн

По его словам, справка, которую теперь можно получить через сайт ПФР, предъявляется в организации, которые оказывают гражданам социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проездного билета на пригородном железнодорожном транспорте. Документ также может понадобиться при обращении в Фонд социального страхования за путевкой на санаторно-курортное лечение.