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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-17T14:36+0300
https://ria.ru/20191217/1562489577.html
"Т Плюс" рассчитывает методом "альткотельной" привлечь 150 млрд рублей
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РИА Новости

"Т Плюс" рассчитывает методом "альткотельной" привлечь 150 млрд рублей

14:36 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Т Плюс" рассчитывает привлечь до 150 миллиардов рублей инвестиций в теплоснабжение городов присутствия при переходе их на "альтернативную котельную", следует из релиза компании.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
"Т Плюс" планирует перевести все города своего присутствия на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу "альтернативной котельной". Это позволит компании привлечь до 150 миллиардов рублей инвестиций в развитие теплоснабжения", - заявил гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер, слова которого приводятся в сообщении.
Ульяновск. Архивное фото
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Уточняется, что на завершающей стадии процесс находится в Оренбурге - решение вынесено на уровень правительства Российской Федерации. Во Владимире, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти уже подписаны соглашения с местными администрациями. Активные переговоры также ведутся в Перми, Балакове, Екатеринбурге, Саранске, Кирово-Чепецке, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.
"Переход на новую модель рынка тепла будет для нас определяющим на ближайшие годы. Если ничего не делать, то через два года износ сетей достигнет 90%, и это будет борьба за выживание", - отметил Вагнер.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссия
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