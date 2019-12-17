В Москве пройдет заключительная акция программы "Мир без слез"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Детская городская клиническая больница святого Владимира в четверг получит сертификат на 3,5 миллиона рублей для покупки эндоскопического видеооборудования в рамках последней в этом году акции благотворительной программы банка . Детская городская клиническая больница святого Владимира в четверг получит сертификат на 3,5 миллиона рублей для покупки эндоскопического видеооборудования в рамках последней в этом году акции благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слёз", сообщает пресс-служба банка.

Акции программы в поддержку детских медицинских учреждений проходят ежегодно по всей России. В 2019 году банк выделил более 75 миллионов рублей на развитие детского здравоохранения - почти вдвое больше, чем в 2018 году. Участниками программы стали 26 медицинских учреждений: четыре больницы в Москве и 22 в регионах.

Помимо церемонии передачи денежного сертификата, в больнице святого Владимира пройдет пресс-конференция, на которой вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев подведет итоги программы за 2019 год и расскажет о планах по развитию проекта "Мир без слез". Для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых персонажей мультсериала "Маша и Медведь".