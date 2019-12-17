Патрушев примет участие во встрече по Афганистану в Иране

"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит 18 декабря Исламскую Республику Иран. В Тегеране Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике", - говорится в сообщении.

По данным спецслужб, в последнее время на севере Афганистана активизировались террористические организации, которые планируют экспансию в близлежащие страны. Речь идет о подразделениях запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"*. Согласно информации спецслужб, в Афганистане находятся несколько тысяч таких боевиков. Одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика.