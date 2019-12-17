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Патрушев примет участие во встрече по Афганистану в Иране
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РИА Новости

Патрушев примет участие во встрече по Афганистану в Иране

10:42 17.12.2019 (обновлено: 11:56 17.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в среду прибудет в Иран, где примет участие во встрече по афганской проблематике, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев посетит 18 декабря Исламскую Республику Иран. В Тегеране Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике", - говорится в сообщении.
Предыдущие консультации по Афганистану прошли в июне нынешнего года в Уфе. Во встрече принимали участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Тогда участники консультаций подтвердили важность совместных усилий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящих с территории Афганистана. Участники встречи заявили о поддержке усилий властей страны по борьбе с терроризмом и наркоугрозой, и подчеркнули, что Афганистан является важным партнером для экономического развития в Центральной Азии и обеспечения безопасности в регионе.
По данным спецслужб, в последнее время на севере Афганистана активизировались террористические организации, которые планируют экспансию в близлежащие страны. Речь идет о подразделениях запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"*. Согласно информации спецслужб, в Афганистане находятся несколько тысяч таких боевиков. Одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика.
* Террористические организации, запрещенные в России
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АфганистанТегеран (город)Николай ПатрушевБезопасностьВ мире
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