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ВСУ десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:48 17.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о четырех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 80 артснарядов и мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 104 единицы", - добавил представитель ведомства.
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СЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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