ВСУ десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в ДНР сообщили о четырех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 80 артснарядов и мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.