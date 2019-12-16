Белгородский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным

ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поддержал предложения о переносе в регионе выходного дня для госслужащих с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря 2019 года.
"Поддержал предложения белгородцев о переносе в нашем регионе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Мои полномочия позволяют принять решение только в отношении госслужащих и работников подведомственных структур. Рассчитываю на поддержку и понимание со стороны работодателей. Давайте сделаем последний день года общим выходным в области", - написал Савченко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.