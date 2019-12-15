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Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления
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РИА Новости

Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления

17:45 15.12.2019 (обновлено: 17:47 15.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Аргентина позволит экс-президенту Боливии Эво Моралесу, прибывшему в страну в четверг, делать политические заявления, заявил Сантьяго Кафьеро, новый глава кабинета министров при президенте Альберто Фернандесе.
Ранее стало известно, что Моралес прибыл в четверг в Аргентину, где ему и сопровождавшим его членам его администрации предоставят статус беженца. Экс-президент Боливии будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией. Оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года. В Аргентине также находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.

"Беженец имеет такие же права, как и гражданин Аргентины, в том числе и право на свободу слова, заявлять, думать и говорить, что хочет. Мы не будем ограничивать его свободу", - заявил Сантьяго Кафьеро в интервью газете Nación, отвечая на вопрос, беспокоит ли его, что Моралес может заниматься политикой из Аргентины и влиять на процессы в Боливии.

Ранее глава аргентинского МИД Фелипе Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями.
В интервью Кафьеро разъяснил, что ограничения возникли бы, если Моралес получил убежище в стране. В то время как сейчас его статус – беженец.
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После того как интервью было опубликовано, Эво Моралес написал в Twitter: "Через месяц после государственного переворота в Боливии мы провели нашу первую встречу в Буэнос-Айресе с некоторыми главами департаментов и национальными лидерами общественных движений, мэрами, руководителями (партии) MAS и членами ассамблеи, чтобы дать политическую оценку и подготовить план для (предвыборной) кампании".
Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул Боливию. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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