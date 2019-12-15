Аргентина позволит Моралесу делать политические заявления

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Аргентина позволит экс-президенту Боливии Аргентина позволит экс-президенту Боливии Эво Моралесу , прибывшему в страну в четверг, делать политические заявления, заявил Сантьяго Кафьеро, новый глава кабинета министров при президенте Альберто Фернандесе

Ранее стало известно, что Моралес прибыл в четверг в Аргентину, где ему и сопровождавшим его членам его администрации предоставят статус беженца. Экс-президент Боливии будет жить в аргентинском городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран, который находится менее чем в часе езды от границы с Боливией. Оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года. В Аргентине также находятся дети Моралеса, покинувшие Боливию несколько недель назад.

"Беженец имеет такие же права, как и гражданин Аргентины, в том числе и право на свободу слова, заявлять, думать и говорить, что хочет. Мы не будем ограничивать его свободу", - заявил Сантьяго Кафьеро в интервью газете Nación, отвечая на вопрос, беспокоит ли его, что Моралес может заниматься политикой из Аргентины и влиять на процессы в Боливии.

Ранее глава аргентинского МИД Фелипе Сола подчеркнул, что после получения статуса беженца Моралесу будет запрещено выступать с политическими заявлениями.

В интервью Кафьеро разъяснил, что ограничения возникли бы, если Моралес получил убежище в стране. В то время как сейчас его статус – беженец.

После того как интервью было опубликовано, Эво Моралес написал в Twitter: "Через месяц после государственного переворота в Боливии мы провели нашу первую встречу в Буэнос-Айресе с некоторыми главами департаментов и национальными лидерами общественных движений, мэрами, руководителями (партии) MAS и членами ассамблеи, чтобы дать политическую оценку и подготовить план для (предвыборной) кампании".