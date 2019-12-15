Песков назвал холод в отношениях России и США суровой реальностью

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек - РИА Новости. Между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами "мы поладим" и "все будет восхитительно и прекрасно" и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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"Между Трампом и Путиным было несколько весьма позитивных бесед, там говорились очень позитивные и хорошие слова", - сказал Песков. "Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях", - добавил он.