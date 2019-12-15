Директор Ротару допустил, что она выступит в Москве до конца года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концертный директор певицы Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал " Газете.Ru ", что она может приехать в Москву еще раз до конца 2019 года.

Он рассказал, что есть много предложений о ее выступлениях в России

"Это, скажем так, дело ее желания ", — пояснил Лавров.

Сегодня, как отметил Лавров, Ротару покинула Москву.

Он также заявил, что до конца года ее ждет еще одно мероприятие в Москве, однако он не может рассказать о нем.

"Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут", — подытожил Лавров.

Певица с 1973 года принимала участие в передаче "Песня года", однако в прошлом году она отменила свое выступление из-за введения на Украине военного положения.