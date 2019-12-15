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2019-12-15T15:59+0300
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Директор Ротару допустил, что она выступит в Москве до конца года
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РИА Новости

Директор Ротару допустил, что она выступит в Москве до конца года

15:59 15.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", что она может приехать в Москву еще раз до конца 2019 года.
Он рассказал, что есть много предложений о ее выступлениях в России.
"Это, скажем так, дело ее желания ", — пояснил Лавров.
Сегодня, как отметил Лавров, Ротару покинула Москву.
Он также заявил, что до конца года ее ждет еще одно мероприятие в Москве, однако он не может рассказать о нем.
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"Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут", — подытожил Лавров.
Певица с 1973 года принимала участие в передаче "Песня года", однако в прошлом году она отменила свое выступление из-за введения на Украине военного положения.
В этом году Ротару решила вернуться в Россию и выступила на фестивале "Песня года" и "Легенды Ретро FM", несмотря на бурное обсуждение в соцсетях и медиа моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
В защиту певицы высказались многие ее коллеги, в том числе Николай Басков, Юрий Лоза, Иосиф Пригожин и другие.
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Названа стоимость новогодних выступлений Ротару в России
3100160
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