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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T10:54+0300
https://ria.ru/20191215/1562407585.html
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/153147/53/1531475332_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_3db4fc4d43c6b9bcfd604975cd80d89a.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

10:54 15.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 927 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 529 человек (женщин – 159, детей – 270)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Земрин (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов (ВОП).
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