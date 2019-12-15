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Посольство Ливии в Египте приостановило работу
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РИА Новости

Посольство Ливии в Египте приостановило работу

10:26 15.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Каир. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Посольство Ливии в столице Египта Каире объявило, что приостанавливает с воскресенья работу по соображениям безопасности.
Накануне спикер египетского парламента Али Абдель Аль заявил, что Каир считает палату представителей (парламент) Ливии на востоке страны единственным легитимным представителем ливийского народа. Высший государственный совет Ливии, заседающий в Триполи, подверг критике это заявление.
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"Посольство Государства Ливии в Каире объявляет ливийским гражданам и ливийской диаспоре в братской Арабской Республике Египет, что оно приостановило работу по соображениям безопасности, начиная с воскресенья, 15 декабря 2019 года, до дальнейшего извещения", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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