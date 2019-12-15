В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Органы опеки и попечительства в Органы опеки и попечительства в Москве предложили суду ограничить в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения находится в перинатальном центре, так как нарушается право ребенка жить в семье и видеться с родственниками, сообщили РИА Новости в столичном департаменте труда и социальной защиты.

Ранее на сайте издания "Медуза" появилась информация о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" , так как мать считает ребенка неизлечимо больным. При этом в самом центре заявили, что здоровью девочки ничего не угрожает, она может быть выписана домой, но родители, опасаясь за здоровье ребенка, боятся забирать ее, при этом оплачивают проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.

"Органы опеки и попечительства подали в суд исковое заявление об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в перинатальном медицинском центре. Исковые требования основаны на том, что родителями девочки на протяжении длительного времени фактически нарушаются права ребенка жить и воспитываться в семье, получать от них заботу, совместно проживать, общаться с дедушкой, бабушкой и другими родственниками", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что в начале года, когда департаменту социальной защиты стало известно о ситуации, прошло множество встреч, было привлечено внимание уполномоченного по правам ребенка. "Смотрели, что это за семья и какие отношения у них с ребенком. Но поскольку угрозы жизни и здоровью девочки не было, каких-либо экстренных действий сотрудники соцзащиты сразу предпринимать не стали", - заявили в пресс-службе, добавив, что впервые столкнулись с подобной ситуацией.

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"…Родители оплачивают проживание ребенка в медучреждении, участвуют в ее жизни, периодически навещают, к ней приходят братья, с девочкой все время няни, ребенок находится в лучшем центре под наблюдением специалистов. Но при этом девочка вне социума, бабушке и дедушке запрещено приходить, ребенок не выходит за пределы территории центра", - рассказали в пресс-службе.

По данным департамента соцзащиты, родителям предлагались разные варианты, например, забрать на время малышку в одно из учреждений соцзащиты. "К сожалению, родители были непреклонны в своем решении не забирать ребенка из медцентра, 18 ноября было принято судебное решение, что ребенок должен быть в семье и девочку надо забрать из медучреждения. Но даже после суда родители не спешили выполнять его решение, девочка продолжает находиться в центре. Позиция родителей осталась неизменной, они по-прежнему не готовы идти на контакт и предпринимать шаги в интересах ребенка", - отмечается в сообщении.

Психологи считают, что если девочку не начать социализировать сейчас, то последствия могут быть необратимы, указывает департамент. "В такой ситуации нами было принято решение обратиться в суд с иском о временном ограничении родителей в родительских правах в отношении девочки. Подчеркиваем, это вынужденная мера. Мы хотим, чтобы нас услышали родители. Если сейчас они начнут выстраивать отношения со своим ребенком, мы будем им всячески помогать. Но если этого не произойдет, пусть суд принимает решение", - подчеркнули в департаменте.