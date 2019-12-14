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В Киеве опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
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РИА Новости

В Киеве опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета

19:17 14.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек – РИА Новости.  Украина проигрывает репутационно вне зависимости от исхода расследования убийства журналиста Павла Шеремета, так как его фигуранты – известные в ветеранском и волонтерском движении люди, считает министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. В пятницу суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, в ночь с пятницы на субботу на два месяца были арестованы Антоненко и Кузьменко. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
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Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
"Поскольку все обвиняемые являются безоговорочными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно… Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы", - написала она в субботу в Facebook.
Она отметила, что знает лично всех фигурантов дела, чьи имена были озвучены на брифинге. "Все они - признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении. Ход дела, обвинения - все это очень больно лично мне", - написала Коляда.
Однако она позитивно отметила публичность процесса и сообщила, что возглавляемое ею министерство готово предоставить весь спектр правовой помощи фигурантам дела.
Также Коляда обратилась к чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам  с просьбой быть осторожными с формулировками и напомнила о презумпции невиновности.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Глава Национальной полиции Сергей Князев оглашает доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Вчера, 08:00
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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