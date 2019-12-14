Российской журналистке запретили въезд на Украину на три года

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, что потом подтвердила и путешественница", - сообщается на сайте госпогранслужбы,