Российской журналистке запретили въезд на Украину на три года

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила, что не впустила в страну журналистку одного из российских телеканалов, которая прибыла в субботу в аэропорт "Борисполь" рейсом из Стамбула, ей запретили въезд на три года.
Ранее в пятницу госпогранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину.
"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, что потом подтвердила и путешественница", - сообщается на сайте госпогранслужбы,
Отметается, что за нарушение требований украинского законодательства журналистке отказали в пересечении границы и "запретили въезд в Украину на 3 года".
Имя журналистки в пресс-службе не назвали, однако уточнили, что на территорию страны не пропустили представителя "того же телеканала".